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20.03.18 11:03
Заседания выездной приемной Минобороны проходят в Севастополе, Симферополе и Евпатории
"Такая практика работы с военнослужащими, членами их семей и гражданским персоналом ВС РФ в местах службы и проживания впервые была применена в 2014 году именно в Крыму. С тех пор выездные приемные Минобороны России проводятся на регулярной основе. В течение недели личный прием граждан будет проведен в Севастополе, Симферополе и Евпатории", - информирует департамент информации и массовых коммуникация Минобороны.
По его данным, в состав приемной включены специалисты по наиболее значимым социальным направлениям: жилищному, кадровому, медицинскому, имущественному и другим. Кроме того, будут привлечены представители органов местного самоуправления, ветеранских и общественных организаций Республики Крым.
Выездная приемная предусматривает общение с гражданами в двух форматах: общение с залом, ответы на вопросы, которые, как правило, касаются большинства заявителей и требуют разъяснений, а также индивидуальный личный прием, где персонально решается вопрос каждого заявителя.
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