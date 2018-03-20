Заседания выездной приемной Минобороны проходят в Севастополе, Симферополе и Евпатории

20.03.18 11:03

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 марта. Interfax-Russia.ru - Во вторник, 20 марта, на территории Черноморского флота начала свою работу выездная приемная министерства обороны Российской Федерации, сообщили "Интерфаксу-АВН" в военном ведомстве.

"Такая практика работы с военнослужащими, членами их семей и гражданским персоналом ВС РФ в местах службы и проживания впервые была применена в 2014 году именно в Крыму. С тех пор выездные приемные Минобороны России проводятся на регулярной основе. В течение недели личный прием граждан будет проведен в Севастополе, Симферополе и Евпатории", - информирует департамент информации и массовых коммуникация Минобороны.

По его данным, в состав приемной включены специалисты по наиболее значимым социальным направлениям: жилищному, кадровому, медицинскому, имущественному и другим. Кроме того, будут привлечены представители органов местного самоуправления, ветеранских и общественных организаций Республики Крым.

Выездная приемная предусматривает общение с гражданами в двух форматах: общение с залом, ответы на вопросы, которые, как правило, касаются большинства заявителей и требуют разъяснений, а также индивидуальный личный прием, где персонально решается вопрос каждого заявителя.