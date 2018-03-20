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20.03.18 11:11

Схрон с оружием найден в ущелье в Крыму

© РИА Новости. Фото пресс-службы МВД по республике Крым
20 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в лесу в ущелье горы Ай-Петри в Крыму, сообщила пресс-служба МВД по республике во вторник.

"В ходе осмотра места происшествия изъяты карабин с оптической установкой и прибором бесшумной стрельбы, винтовка ТОЗ-8, охотничье ружье 16 калибра, обрез охотничьего оружия 16 калибра, 448 патронов разного калибра, а также составные части к оружию. Кроме того, в отдельной металлической емкости оперативники обнаружили охотничий порох и учебно-тренировочную гранату Ф-1", - говорится в пресс-релизе.

Склад находился вблизи села Соколиное в Бахчисарайском районе, его нашли бахчисарайские полицейские вместе с сотрудниками центра по противодействию экстремизму МВД по Крыму (центр "Э").

Оружие и боеприпасы направили на исследование в экспертно-криминалистический центр крымской полиции.

Сообщается также, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Максимальное наказание по ней - до 8-ми лет лишения свободы.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению происхождения схрона и причастности оружия к ранее совершенным преступлениям", - отмечается в пресс-релизе.



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