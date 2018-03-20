Подписано постановление об увеличении размера субсидий на модернизацию систем ЖКХ

20.03.18 11:24

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера субсидий на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, сообщает во вторник официальный сайт правительства России.

"Порядок предоставления субсидий в виде имущественных взносов Российской Федерации в государственную корпорацию - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства утверждён постановлением Правительства от 21 февраля 2013 года №147. Подписанным постановлением в него внесены изменения", - говорится в сообщении.

В частности, размер имущественного взноса Российской Федерации в Фонд ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры увеличен на 5 млрд рублей. Соответствующие средства в федеральном бюджете предусмотрены.

"Также внесёнными изменениями предусмотрено предоставление финансовой поддержки Республике Крым и Севастополю за счёт средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по решению Председателя Правительства России", - говорится в сообщении.