Итоги голосования аннулированы на одном из участков Кубани из-за нарушений

20.03.18 11:32

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 марта. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Краснодарского края отменила результаты голосования на выборах президента РФ по одному из избирательных участков, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в крайизбиркоме во вторник.

"По результатам проверки поступивших жалоб на нарушения отменены результаты голосования на одном из избирательных участков в Гулькевичском районе края", - сказал собеседник агентства, не уточнив номер участка.

В понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что итоги голосования на президентских выборах отменены в России на семи участках. В ЦИК поступили предварительные сведения об отмене результатов голосования на одном из участков в Краснодарском крае.