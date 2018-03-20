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20.03.18 11:46
Часть квартир в Левобережном районе столицы будет заселена по реновации
"Под программу реновации будет выделено порядка 65 тыс. кв. метров недвижимости комплексной жилой застройки", - сообщил ответственный секретарь ГЗК, председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
В комитете добавили, что часть корпусов комплексной застройки уже введена в эксплуатацию, часть еще строится. Отделку в квартирах для переселенцев будут выполнять за счет Фонда реновации.
Стартовая площадка реновации в Левобережном будет находиться по адресу мкр. 2Д, корп. 21-22, 23-27.
Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 года и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. В настоящее время в программу включен 5171 дом.
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