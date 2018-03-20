Двое жителей Перми привлекаются к уголовной ответственности за торговлю поддельными алкоголем и табаком

20.03.18 12:14

© РИА Новости. Руслан Кривобок

20 марта. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Перми изъяли крупную партию контрафактного алкоголя и поддельных табачных изделий, сообщается на сайте МВД России во вторник.

"В ходе осмотра гаражных боксов обнаружено и изъято более 9 тысяч бутылок алкогольной продукции (вино, коньяк, текила и водка различных наименований). Установлено, что на таре со спиртным наклеены федеральные специальные марки с признаками подделки. Здесь же незаконно хранилась с целью сбыта табачная продукция с признаками подделки в количестве более 17 тысяч пачек", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что продажей фальсификата занимались двое жителей Перми 1989 и 1990 годов рождения. Один из них был задержан в момент продажи товара в продуктовый магазин.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка, сбыт продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Им грозит до шести лет лишения свободы.