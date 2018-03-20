ВС РФ признал законным требование ФСБ предоставить ключи для расшифровки переписки пользователей Telegram

20.03.18 12:38

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 марта. Interfax-Russia.ru -Верховный суд России отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, устанавливающего процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей, передает корреспондент "Интерфакса".

"В удовлетворении исковых требований Telegram Messenger LLP отказать", - говорится в решении суда, оглашенном во вторник.

Представитель мессенджера Рамиль Ахметгалиев просил суд признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 года N432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете в спецслужбу информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети.

Оспариваемый приказ, по мнению Telegram, был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия ФСБ. В частности, приказ нарушает тайну частной переписки, контроль за которой возможен лишь с разрешения суда, считают в компании.

Представители ФСБ в удовлетворении исковых требований Telegram просили суд отказать. По мнению юристов спецслужбы, передача ключей для декодирования переписки "не затрагивает конституционные права граждан".

"Передача запрашиваемой информации не раскрывает сведений о факте передачи и приема сообщений и не раскрывает содержание сообщений", - сказал представитель ФСБ.

Со своей стороны, представитель Генпрокуратуры поддержал позицию ФСБ, пояснив, что оспариваемый приказ принят в пределах полномочий ФСБ и в соответствии с нормами законодательства.

Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 тыс. рублей за отказ исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей.

Компания Telegram Messenger LLP подала на это решение жалобу, в которой приводит семь пунктов, являющихся, по ее мнению, основанием для отмены решения мирового суда.

12 декабря Мещанский суд Москвы признал это решение законным.