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20.03.18 12:42
Дело о бандитизме возбуждено в Ленобласти в отношении шести фигурантов
"По версии следствия, с февраля по август 2017 года на территории Ленинградской области действовала вооруженная банда, специализирующаяся на совершении похищений людей с последующим вымогательством у них денежных средств. На вооружении членов банды имелось несколько единиц огнестрельного оружия, которое активно использовались в нападениях. В указанный период времени члены банды, представляясь сотрудниками полиции, совершили пять похищений людей на территории Кировского района Ленинградской области и Колпинского района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем. В деле шесть фигурантов от 28 до 33 лет. Они были задержаны в августе 2017 года и в настоящее время арестованы.
"По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств создания и существования банды, а также выявление всех эпизодов преступной деятельности", - отмечает следствие.
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