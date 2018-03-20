Дело о бандитизме возбуждено в Ленобласти в отношении шести фигурантов

20.03.18 12:42

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 марта. Interfax-Russia.ru - Шестеро участников вооруженной банды стали фигурантами дела о похищениях и вымогательстве в Петербурге и Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного следственного управления СКР во вторник.

"По версии следствия, с февраля по август 2017 года на территории Ленинградской области действовала вооруженная банда, специализирующаяся на совершении похищений людей с последующим вымогательством у них денежных средств. На вооружении членов банды имелось несколько единиц огнестрельного оружия, которое активно использовались в нападениях. В указанный период времени члены банды, представляясь сотрудниками полиции, совершили пять похищений людей на территории Кировского района Ленинградской области и Колпинского района Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем. В деле шесть фигурантов от 28 до 33 лет. Они были задержаны в августе 2017 года и в настоящее время арестованы.

"По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств создания и существования банды, а также выявление всех эпизодов преступной деятельности", - отмечает следствие.