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20.03.18 13:03
Ввоз в Россию 20 тонн "насвая" под видом фасоли предотвратили пограничники на Урале
По данным пресс-службы, грузовой "Камаз" с прицепом следовал по маршруту из Чимкента в Новосибирск. В ходе проведения пограничного контроля в автомобильном пункте пропуска "Петухово" водитель предъявил сопроводительные документы на 20 тонн фасоли. Однако досмотр груза показал, что в картонных коробках вместо фасоли было растительное вещество темно-зеленого цвета с едким запахом.
Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в автомобиле повышенную концентрацию мышьяка и установили, что перевозимый груз является некурительным табачным изделием "насвай".
Перевозимый груз был изъят сотрудниками таможни. В отношении перевозчика возбуждено административное производство.
Согласно сообщению, "насвай" представляет угрозу жизни и здоровья человека. Из-за передозировки никотина возможна остановка сердца и, как следствие, летальный исход. К тому же, "насвай" вызывает быструю зависимость организма в его употреблении.
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