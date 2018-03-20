Ввоз в Россию 20 тонн "насвая" под видом фасоли предотвратили пограничники на Урале

20.03.18 13:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям предотвратили ввоз 20 тонн некурительной смеси "насвай" в Россию, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

По данным пресс-службы, грузовой "Камаз" с прицепом следовал по маршруту из Чимкента в Новосибирск. В ходе проведения пограничного контроля в автомобильном пункте пропуска "Петухово" водитель предъявил сопроводительные документы на 20 тонн фасоли. Однако досмотр груза показал, что в картонных коробках вместо фасоли было растительное вещество темно-зеленого цвета с едким запахом.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в автомобиле повышенную концентрацию мышьяка и установили, что перевозимый груз является некурительным табачным изделием "насвай".

Перевозимый груз был изъят сотрудниками таможни. В отношении перевозчика возбуждено административное производство.

Согласно сообщению, "насвай" представляет угрозу жизни и здоровья человека. Из-за передозировки никотина возможна остановка сердца и, как следствие, летальный исход. К тому же, "насвай" вызывает быструю зависимость организма в его употреблении.