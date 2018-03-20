Патрушев заявляет о необходимости мер по предотвращению вспышки сибирской язвы на Урале

20.03.18 13:14

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Уралу во время половодья может угрожать вспышка сибирской язвы, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"В зону возможного подтопления во время половодья может попасть часть неучтенных сибиреязвенных скотомогильников, что может привести к вымыванию на поверхность возбудителя сибирской язвы", - заявил Н.Патрушев в ходе выездного совещания.

Он отметил, что только 30% сибиреязвенных скотомогильников в Уральском федеральном округе соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям.

По словам Н.Патрушева, также большего внимания требуют к себе вопросы профилактики клещевого вирусного энцефалита и бешенства.