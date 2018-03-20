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20.03.18 13:49

Выборы главы государства прошли на Урале без нарушений общественного порядка - Патрушев

© РИА Новости. Максим Богодвид
20 марта. Interfax-Russia.ru - Выборы президента РФ на Урале прошли без нарушений общественного порядка, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Мы проводим наше совещание после состоявшихся 18 марта выборов президента Российской Федерации. Радует то, что выборы на Урале прошли без нарушений общественного порядка. Совместными усилиями органов власти субъектов Федерации, правоохранительных органов обеспечена реализация избирательных конституционных прав граждан России", - заявил Н.Патрушев, открывая выездное совещание в Екатеринбурге.

Он отметил, что явка в Уральском округе составила более 67%.

"Как известно, безоговорочную победу одержал действующий президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Его поддержка на Урале составила более 75%", - сказал Н.Патрушев.

Он поблагодарил местные власти за эффективную и профессиональную работу по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов.



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