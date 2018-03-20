Мессенджер Telegram могут заблокировать в России

20.03.18 13:23

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 марта. Interfax-Russia.ru – Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить органам безопасности информацию, требуемую для декодирования сообщений, в соответствии с законом это должно быть исполнено в течение 15 дней с момента получения уведомления

"На основании ст.15.4 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

"В соответствии с ч.1 ст.15.4 данного закона вышеуказанные обязанности должны быть исполнены в течение 15 дней с момента получения данного уведомления", - уточняется в сообщении.

Кроме того, регулятор отметил, уведомил мессенджер Telegram, что ограничит к нему доступ в случае, если он не предоставит спецслужбам в течение 15 дней ключей для декодирования сообщений.

"Обращаем внимание, что в случае неисполнения организатором распространения информации (мессенджером - ИФ) в указанный в настоящем уведомлении срок (15 дней) обязанностей, предусмотренных ст.10.1 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", доступ к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети интернет, ограничивается оператором связи", - говорится в уведомлении Роскомнадзора, направленном в "Телеграм", которое размещено на сайте ведомства.

Там уточняется, что доступ будет ограничен на основании вступившего в законную силу решения суда и будет действовать "до исполнения таких обязанностей".

В свою очередь в мессенджере заявили о невозможности выполнения требований Федеральной службы безопасности (ФСБ) России о передаче ключей для дешифровки сообщений пользователей, заявил юрист компании Рамиль Ахметгалиев.

"На сегодняшний момент на запрос ФСБ (о передаче ключей - ИФ) Telegram не ответил. Компания считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователей", - сказал журналистам Р.Ахметгалиев, представляющий мессенджер в споре по иску Telegram к спецслужбе в Верховном суде РФ.

Ранее сообщалось, что представители Telegram обратились в Верховный суд с просьбой признать незаконным приказ ФСБ от 19 июля 2016 года № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете ведомству информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых сообщений пользователей сети.

В Генпрокуратуре РФ считают, что приказ ФСБ принят в соответствии с нормами закона.

"Оснований для удовлетворения исковых требований административного истца (Telegram Messenger LLP) не нахожу", - заявил представитель ГП РФ в Верховном суде России, где рассматривается иск Telegram к ФСБ об оспаривании указанного приказа.

По словам представителя Генпрокуратуры, приказ ФСБ принят в пределах полномочий ФСБ и в соответствии с нормами законодательства.

"Оспариваемым приказом осуществлено правовое регулирование, связанное с процедурой предоставления информации, обязанность по передачей которой предусмотрено законом "Об информации". Какие-либо иные обязательства, не предусмотренные федеральным законом, указанный приказ на административного истца не возлагает", - сказал представитель ГП.