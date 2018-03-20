Международный фестиваль Мстислава Ростроповича пройдет в Москве

20.03.18 14:17

© РИА Новости. Владимир Вяткин

20 марта. Interfax-Russia.ru - С 27 марта по 3 апреля в Москве 9-й раз пройдет международный фестиваль Мстислава Ростроповича. За пять фестивальных дней в Большом зале консерватории выступят крупнейшие музыкальные коллективы Европы и России, восходящие звезды и мэтры классической музыки.

Международный фестиваль был учрежден Фондом культурных и гуманитарных программ М.Ростроповича в 2010 году в память о легендарном виолончелисте и дирижере. "На его концертах должны звучать произведения высочайшего уровня и в самом лучшем исполнении", - так определяет концепцию создатель и художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович.

Как сообщают организаторы, по традиции фестиваль откроется 27 марта - в день рождения М.Ростроповича. В программе прозвучат произведения Сергея Прокофьева, в том числе и Симфония-концерт для виолончели с оркестром, посвященная великому исполнителю и близкому другу композитора. Симфонию №7 и сюиту "Любовь к трем апельсинам" исполнит один из ведущих европейских коллективов с почти столетней историей Симфонический оркестр Берлинского радио под управлением датского дирижера Томаса Сондергаарда.

29 марта произведения Вольфганга Амадея Моцарта исполнит Камерный оркестр "Вена-Берлин", в составе которого играют только солисты двух ведущих симфонических оркестров мира - Венского и Берлинского. За дирижерский пульт поднимется Райнер Хонек. В концерте №1 Йозефа Гайдна российская публика услышит одного из ведущих виолончелистов современности Готье Капюсона (Франция) - лауреата многочисленных международных конкурсов, обладателя престижных премий.

1 апреля Российский национальный оркестр исполнит увертюру-фантазию Петра Чайковского "Ромео и Джульетта" и симфоническую сюиту "Шехеразада" Николая Римского-Корсакова. Дирижировать будет итальянский маэстро Пьер Карло Орицио, а руководитель РНО Михаил Плетнев исполнит партию фортепиано в концерте Александра Скрябина.

2 апреля московская публика услышит одно из самых грандиозных произведений Иоганна Себастьяна Баха "Страсти по Матфею" в интерпретации немецких музыкантов. Под управлением Эноха цу Гуттенберга соединятся три выдающихся коллектива: Оркестр KlangVerwaltung, Хор KlangVerwaltung и Мюнхенский хор мальчиков. На сольные партии приглашена блистательная плеяда вокалистов из Германии и Швейцарии: Сибилла Рубенс, Мауро Питер, Томас Ласке, Самуэль Хассельхорн и Дэниел Йоханссон.

3 апреля в заключительном концерте фестиваля М.Ростроповича на сцене Государственного Кремлевского Дворца впервые в России будет показано мультимедийное представление, созданное Дворцом искусств королевы Софии в Валенсии и Римским оперным театром в Термах Каракаллы. Вдохновением для режиссера Карлуса Падриссы (Испания) и видеорежиссера Эммануэля Карлье (Франция) стала написанная столетие назад музыка "Римской трилогии" Отторино Респиги, которую в этот вечер исполнит Большой симфонический оркестр имени П.Чайковского под управлением дирижера Антонио Мендеса из Испании.