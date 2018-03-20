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20.03.18 14:28

Краснодарских банкиров заподозрили в мошенничестве с жильем заемщиков

© РИА Новости. Владимир Федоренко
20 марта. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае по признакам мошенничества с потребительскими кредитами ПАО "Банк Первомайский"; финансисты под видом залога оформляли с потерпевшими договоры продажи жилья, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе прокуратуры региона во вторник.

"Проверкой установлено, что одна из потерпевших, 50-летняя жительница Усть-Лабинского района в 2016 году обратилась в банк "Первомайский" за потребительским кредитом в сумме 450 тыс. рублей. До апреля 2017 года женщина производила ежемесячные выплаты, а когда решила досрочно погасить кредит, то обнаружила, что более не является собственником дома, в котором проживает", - рассказал сотрудник пресс-службы.

По данным прокуратуры, при оформлении кредита потерпевшую могли сознательно ввести в заблуждение. Не осознавая правовых последствий, заемщица подписала договор купли-продажи принадлежащего ей домовладения, которое переходило в собственность краснодарской компании АО "Кэш/Дом", а также договор аренды жилых помещений.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Ход и результаты расследования дела, а также установление других потерпевших, пострадавших при аналогичных обстоятельствах, поставлены прокуратурой на контроль", - отметил собеседник агентства.

Ранее в январе 2018 года с заявлениями о необходимости комплексной проверки ПАО "Банк Первомайский" и АО "Кэш/Дом" в Генпрокуратуру и ЦБ направила депутат Госдумы РФ Наталья Костенко.

По данным парламентария, от действий финансистов пострадали порядка трех десятков граждан из Краснодарского края, а также Ростовской области, Твери и Москвы. Все они лишились жилья после оформления потребительских кредитов.

"Заемщики вносили ежемесячные платежи, считая, что погашают кредиты, а на самом деле это была арендная плата за пользование жилыми помещениями. Допустивших просрочку принудительно выселяли", - сообщила Н.Костенко агентству "Интерфакс-Юг".

По данным системы "СПАРК-Интерфкс" АО "Кэш/Дом" зарегистрировано в Краснодаре по одному адресу с банком "Первомайский", до 2014 года общество называлось "1М-Эстейт". С 2012 по 2014 годы владельцем предприятия являлся зарубежный офшор Dorsen Management Group Limited (Британские Виргинские острова), с 2014 года - физические лица, граждане РФ.



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