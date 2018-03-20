Новые рейсы открываются из аэропорта Минвод в Курск, Ереван и Салоники

20.03.18 14:39

© РИА Новости. Максим Блинов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "РусЛайн" с 25 марта начинает полеты по маршруту Минеральные Воды - Курск, сообщает пресс-служба аэропорта.

Рейсы будут осуществляться по воскресеньям.

Авиакомпания "РусЛайн" выполняет регулярные, чартерные и VIP-перевозки пассажиров. Авиапарк состоит из самолетов Bombardier CRJ-100/200, Embraer-120 и Airbus A319.

Кроме того с 26 марта открывается новый рейс из аэропорта Минеральные Воды в Ереван авиакомпании Nordwind. Рейсы планируются к выполнению по понедельникам, вылет - в 14:05 мск.

Авиакомпания Ellinair с 27 апреля начнет летать из Минеральных Вод в Салоники (Греция).

Ранее сообщалось, что в марте 2017 года ФАС России согласовала ходатайство ООО "Старт аэро" на приобретение 48,99998% акций ОАО "Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды". С учетом уже имеющихся у "Старт аэро" акций этой управляющей компании общая доля в ней составила 100%.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 100% "Старт аэро" владеет предприниматель, совладелец аэропортового холдинга "Новапорт" Роман Троценко. В 2016 году холдинг "Новапорт" вошел в акционерный капитал аэропортов в Калининграде ("Храброво") и Минеральных Водах.