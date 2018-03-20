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20.03.18 14:39
Новые рейсы открываются из аэропорта Минвод в Курск, Ереван и Салоники
Рейсы будут осуществляться по воскресеньям.
Авиакомпания "РусЛайн" выполняет регулярные, чартерные и VIP-перевозки пассажиров. Авиапарк состоит из самолетов Bombardier CRJ-100/200, Embraer-120 и Airbus A319.
Кроме того с 26 марта открывается новый рейс из аэропорта Минеральные Воды в Ереван авиакомпании Nordwind. Рейсы планируются к выполнению по понедельникам, вылет - в 14:05 мск.
Авиакомпания Ellinair с 27 апреля начнет летать из Минеральных Вод в Салоники (Греция).
Ранее сообщалось, что в марте 2017 года ФАС России согласовала ходатайство ООО "Старт аэро" на приобретение 48,99998% акций ОАО "Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды". С учетом уже имеющихся у "Старт аэро" акций этой управляющей компании общая доля в ней составила 100%.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 100% "Старт аэро" владеет предприниматель, совладелец аэропортового холдинга "Новапорт" Роман Троценко. В 2016 году холдинг "Новапорт" вошел в акционерный капитал аэропортов в Калининграде ("Храброво") и Минеральных Водах.
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