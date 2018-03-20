Лондон должен предоставить подтверждение своих обвинений в адрес РФ по "делу Скрипаля"

20.03.18 14:51

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 марта. Interfax-Russia.ru - В деле с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не Москва должна доказывать свою невиновность, а Великобритания должна предоставить подтверждение своих обвинений в адрес России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверно, должна предоставить Британия (доказательства своих обвинений)", - сказал Д.Песков журналистам, комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Россия должна предоставить доказательства своей непричастности к отравлению С.Скрипаля.

В связи с этим пресс-секретарь призвал "сохранять трезвость ума и все-таки в первую очередь ожидать доказательств от Великобритании в том, что сделанные из Лондона на высоком и самом высоком уровне заявления имеют хоть что-то реальное под собой".

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле в целом оценивают заявление Ангелы Меркель, Д.Песков сказал: "Оно, безусловно, не обнадеживает, потому что здесь речь идет о презумпции невиновности".