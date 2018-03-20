Школьников Саратова отпустят на внеплановые каникулы из-за вспышки гриппа и ОРВИ

20.03.18 15:03

© РИА Новости. Денис Гуков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Все школы Саратова в среду будут закрыты на пятидневный карантин, сообщает пресс-служба городской администрации.

"На основании предписания главного государственного санитарного врача по Саратову, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования закрываются на карантин с 21 по 25 марта включительно",- говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба регионального Роспотребнадзора сообщает, что за прошедшую неделю в области было зарегистрировано 17 тыс. 599 случаев острых респираторных вирусных инфекций.

"Заболеваемость ОРВИ по совокупному населению выше порогового уровня на 25,6%", - отмечается в сообщении.