Аннулированы результаты голосования на одном из участков ХМАО

20.03.18 15:18

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Ханты-Мансийского автономного округа отменила результаты голосования на выборах президента РФ по одному из избирательных участков в Белоярском районе, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" председатель регизбиркома Денис Корнеев во вторник.

"19 марта в ходе заседания избирательной комиссии Югры были отменены результаты на N35 участке в Белоярском районе в селе Полноват. Итоги по нему признаны недействительными", - сказал собеседник агентства.

По его словам, избирком ХМАО в ходе изучения видеозаписей, сделанных на участке в день голосования, установил, что бюллетени выдавались с нарушениями, работа со списками велась некорректно, неправильно велся подсчет итогов.

"Там, по-своему посчитали результаты выборов, не соблюдая требования. (...) В частности, было подсчитано общее количество бюллетеней за кандидатов, которые мало набрали, а за Владимира Путина не стали считать, а математически вычислили", - пояснил Д.Корнеев.

Он отметил, что на данном участке зарегистрировано 956 избирателей, а избирком провел корректировку данных.

Также глава избиркома ХМАО добавил, что о нарушениях им сообщил интернет-наблюдатель из города Иваново Андрей Сергеев.

"Он подробно все нам описал, приложил ссылки на видео с нарушениями. Подготовил жалобу основательно. Проявил гражданскую позицию. (...) Позже к нам поступила уже жалоба от ЛДПР. Партия, так скажем, уже взяла ситуацию в "догонку", желая показать свою работу", - резюмировал Д.Корнеев.

В.Путин на выборах президента РФ в ХМАО по итогам обработки 100% протоколов набрал 76,24% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 12,01% голосов, на третьем - Владимир Жириновский (ЛДПР), у которого 6,79% голосов.

Ксения Собчак набрала 1,38% голосов, Григорий Явлинский - 0,64%, Борис Титов ("Партия роста") -0,55%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") - 0,52%, Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз") - 0,5%.

Большее всего избирателей за В.Путина проголосовали в Нефтеюганском районе (92,55%), меньше всего - в Покачах (67,68%).

При этом число испорченных бюллетеней составило 0,01% от общего числа.

Явка 18 марта 2018 года стала рекордной в истории проведения выборов в ХМАО - на 710 избирательных участков проголосовало 69,73%, или 788 тыс. 847 избирателей из 1 млн 113 тыс. 896 человек.

По итогам президентских выборов в 2012 году В.Путин набрал в ХМАО 66,41% голосов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов - 13,8%, В.Жириновский - 8,11%, Михаил Прохоров - 7,14%, Сергей Миронов - 3,29%. В 2012 году всего приняли участие в голосовании 64,06% избирателей региона.

В понедельник председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что итоги голосования на президентских выборах отменены в России на семи участках. Во вторник стало известно, что избирком Краснодарского края отменил результаты голосования на одном из участков из-за нарушений при процедуре подсчета голосов.