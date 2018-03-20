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20.03.18 15:27

Более 6 млрд рублей запланировано выделить на системы предупреждения ЧС на Урале - полпред

© РИА Новости. Михаил Климентьев
20 марта. Interfax-Russia.ru - Уральский федеральный округ в этом году планирует ввести в эксплуатацию систему экстренного оповещения населения о возникновении ЧС во всех своих регионах, сообщил полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских.

"В регионах разработан и утвержден комплекс мер по развитию территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На эти цели в 2018 году запланировано выделить более 6 млрд рублей", - сказал он в ходе выездного совещания Совета безопасности РФ, которое проводит секретарь СБ РФ Николай Патрушев во вторник в Екатеринбурге.

И.Холманских заявил, что в регионах удалось многое сделать по развитию системы информирования и оповещения населения.

"В пяти регионах комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС введена в промышленную эксплуатацию, в текущем году запланировано завершение этой работы в Челябинской области", - сообщил полпред.

По словам И.Холманских, во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которые в прошлом году возглавили губернаторы регионов.

"Благодаря совместной работе региональных и местных властей, пожарных, спасателей, медиков, полицейских и других служб в 2017 году удалось справиться со всеми катастрофами и бедствиями, а также минимизировать ущерб и оперативно решать вопросы социальной защищенности людей", - отметил полпред.

Он уточнил, что в короткие сроки ликвидированы 15 чрезвычайных ситуаций, спасены более 5 тыс. человек.

"В целом за последние пять лет сложилась устойчивая положительная динамика в области обеспечения пожарной безопасности. В прошлом году количество пожаров снизилось на 6,2%, а число людей погибших в них на 12,7%", - добавил он.



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