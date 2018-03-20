Стратегию развития Воронежской области до 2035г. вынесли на обсуждение жителей региона

20.03.18 15:39

© РИА Новости. Екатерина Штукина

20 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Воронежской области предлагают жителям принять участие в разработке документа, который определит социально-экономического развитие региона на ближайшие 17 лет, сообщает пресс-служба правительства области.

"Стратегия-2035" делится на четыре крупных блока: результаты стратегического анализа, система стратегических целей, направления долгосрочной государственной политики и механизм реализации стратегии. В нее также закладываются сценарии: базовый, пессимистический и оптимистический.

Все желающие смогут выдвинуть свои предложения, в каком направлении должен развиваться регион в ближайшие годы.

По итогам публичного обсуждения проекта "Стратегии-2035", которое завершится 1 апреля текущего года, областным департаментом экономического развития документ будет направлен на согласование в Министерство экономического развития Российской Федерации. Верификация всех составных частей и закрепление "Стратегии-2035" на законодательном уровне произойдет до конца текущего года.