Метели и гололед ожидаются в Волгоградской области

20.03.18 15:55

© РИА Новости. Петр Чернов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погодных условий прогнозируется в Волгоградской области 21 и 22 марта, сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Юг" руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

"По прогнозу синоптиков 21 и 22 марта на территории Волгоградской области ожидается ухудшение погодных условий в связи с сильными осадками в виде снега, мокрого снега, снега с дождем, местами метелями. В отдельных районах области возможны гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега", - сказал Д.Уланов.

Он отметил, что такие погодные условия увеличивают риски чрезвычайных ситуаций, связанных с движением на дорогах и с энергоснабжением.

В связи с этим сотрудники МЧС круглосуточно ведут мониторинг обстановки на автодорогах федерального и регионального значения.

Спасатели призывают водителей соблюдать меры безопасности и воздержаться от поездок на дальние расстояния.