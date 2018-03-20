Авиакомпаниям России предписано приостановить полеты Ан-148

20.03.18 15:52

© РИА Новости. МЧС РФ

20 марта. Interfax-Russia.ru - Ространснадзор после внеплановой проверки компании "Саратовские авиалинии", самолет Ан-148 которой разбился 11 февраля в Подмосковье, предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах этого типа.

"Мы сделали предписание приостановить полеты на Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых они эксплуатируются", - заявил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин во вторник.

Кроме того, по его словам, Ространснадзор рекомендовал приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируют непосредственно "Саратовские авиалинии". "После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут проверку соответствующую, будем смотреть как дальше поступать", - сказал В.Басаргин. У ведомства есть претензии и к персоналу компании, добавил он.

В свою очередь, в Росавиации "Интерфаксу" заявили, что по итогам проверки "Саратовских авиалиний" ведомство ограничило сертификат эксплуатанта перевозчика до 27 апреля. Это означает, что до указанного срока авиакомпания должна устранить выявленные Росавиацией замечания.

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья. Погиб 71 человек. По данным Росавиации, до катастрофы в Подмосковье в парке "Саратовских авиалиний" было шесть Ан-148, такое же количество Як-42 и два Embraer-190.