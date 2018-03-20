Дноуглубление в порту Владивостока позволит принимать крупнотоннажные суда

20.03.18 16:36

© РИА Новости. Виталий Аньков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Проект дноуглубительных работ у пассажирских причалов N1 и N2 морского порта Владивосток, который в настоящее время находится на государственной экологической экспертизе, позволит порту принимать крупнотоннажные, в том числе и круизные, суда, сообщила пресс-служба администрации Приморья.

Вопросы развития портовой инфраструктуры обсуждались во вторник на встрече врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с вице-президентом по развитию глобального бизнеса компании Royal Caribbean Cruises Ltd. Хорхе Дельгадо и директором Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП ФГУП "Росморпорт" Виктором Ванюковым.

По словам Х.Дельгадо, приведенным в сообщении, заходы крупнотоннажных круизных судов Royal Caribbean Cruises во Владивосток запланированы на сентябрь 2019 года. Вместимость судов компании, которые зайдут в порт Владивосток, составляет 3,2 тыс. и 4 тыс. пассажиров.

До сих пор такие крупные суда во Владивосток не заходили, и чтобы принимать их, у причалов необходимо увеличить глубину, поясняет пресс-служба. Ранее ФГУП "Росморпорт" планировал провести дноуглубительные работы у пассажирских причалов N1 и N2 морского порта Владивосток в первой половине 2018 года. В настоящее время морской порт Владивосток способен принимать пассажирские суда до 350 метров в длину с максимальной осадкой до 8,5-8,6 метра.

В.Ванюков, в свою очередь, напомнил, что ранее была составлена "дорожная карта" подготовки инфраструктуры для приема больших лайнеров в порту Владивосток.

"Есть плановые сроки. Эта работа позволит компании (Royal Caribbean Cruises - ИФ) выполнить заходы крупнотоннажных судов в следующем году", - приводит пресс-служба слова представителя "Росморпорта".

В настоящее время, отметил А.Тарасенко, территория, близкая к Морскому вокзалу порта Владивосток, используется также для перевалки грузов.

По его словам, в перспективе эта зона должна стать исключительно пассажирской.

Х.Дельгадо добавил, что Royal Caribbean Cruises рассматривает заходы во Владивосток на ближайшие 20 лет.

"Азиатский рынок развивается быстро. Суда, которые будут заходить во Владивосток, проследуют из Шанхая через порты Японии. Владивосток - очень привлекателен для туристов как единственный из европейских городов по этому маршруту", - приводит пресс-служба слова вице-президента Royal Caribbean Cruises.

Royal Caribbean International - американская круизная компания со штаб-квартирой в Майами, США, собственником которой является материнская компания Royal Caribbean Cruises Ltd.