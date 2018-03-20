Правительство Адыгеи учредило денежные вознаграждения спортсменам за крупные победы

20.03.18 16:46

© РИА Новости. Илья Питалев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Адыгеи по инициативе главы региона Мурата Кумпилова установило денежные вознаграждения спортсменам и их наставникам за победы в официальных чемпионатах и кубках не ниже всероссийского уровня, сообщается на официальном сайте органов исполнительной власти региона.

"Раньше такой практики не было. Премии спортсменам выплачивались по указу главы региона, но четкого законодательного определения размеров вознаграждения и критериев его получения не было", - уточнил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель комитета республики по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев.

Постановление кабинета министров устанавливает размер вознаграждений за победы в турнирах различного уровня. Вознаграждаться будут все призовые места. Премии составят от 50 тыс. рублей за третье место в чемпионате России до миллиона рублей за золото Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр.