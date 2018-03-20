Самарский АК банк ввел ограничения на обслуживание физлиц

20.03.18 16:48

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 марта. Interfax-Russia.ru - АктивКапитал банк (АК банк, Самара) ввел временные ограничения на обслуживание физлиц в своих офисах.

С 19 марта по 23 марта офисы АК банка обслуживают физических лиц с 9:00 по 15:00, сообщается на сайте кредитной организации.

"Сложившаяся в банке ситуация носит временный характер. В ближайшее время проблема будет устранена", - говорится в сообщении.

Согласно отзывам на одном из банковских форумов, офисы АК банка в Самаре 19 марта отказывались осуществлять расходные операции.

Последним рабочим днем на прошлой неделе у офисов АК банка была пятница, 16 марта (ранее ряд офисов работал и в субботу). Банк сообщил на своем сайте, что 17 марта обслуживание клиентов в офисах осуществляться не будет "в связи с проведением выборов президента России". Позднее банк задним числом изменил это сообщение, убрав из него фразу о выборах.

Согласно списку аффилированных лиц АК банка на 31 декабря 2017 года, председателю правления Григорию Оганесяну принадлежит 58,31% в уставном капитале (напрямую и через ООО "Лира"), Галине Оганесян и Татьяне Оганесян - 3,67% и 3,46% соответственно, председателю совета директоров Алексею Леушкину - 20,19%.

АК банк по итогам 2017 года занял 115-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".