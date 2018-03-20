Ингушетия с лета запустит вертолетные экскурсии к средневековым башням

20.03.18 16:49

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии намерены в 2018 году запустить новые экскурсионные маршруты, разработанные для российских и иностранных туристов, предпочитающих путешествие к горным достопримечательностям региона на вертолете, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского Комтуризма.

"Власти ингушской столицы совместно с комитетом по туризму разработали два экскурсионных маршрута - "Магас - Вовнушки" и "Магас - Цори", которые запустят этим летом. Туры расписаны по минутам. Старт вертолет должен взять с площади Алания возле стометровой башни Согласия, а приземлиться - у подножия Столовой горы на территории башенного комплекса Кушт-Гала", - сказал собеседник агентства.

По его словам, далее участников тура в сопровождении гида проведут по территории семи древних башенных комплексов, к которым можно будет подъехать на автомобилях.

"Туристы смогут посетить и Ляжгинский водопад, и Цейломский перевал, и древний храм Тхаба-Ерды. Прежде чем вылететь обратно в Магас, туристы поднимутся над Столовой горой на вертолете для завершающего обзора. Продолжительность туров составляет 4-5 часов", - добавил собеседник агентства.

Кроме того, разрабатывается дополнительный маршрут к Эка-Чожинскому и Фуртоугскому водопадам. Для удобства посещения Фуртоугского водопада там недавно построили новый мост.

При том он уточнил, что экскурсионный тур на вертолете экстра-класса "Еврокоптер 360" ориентирован на иногородних и зарубежных туристов. В одном туре смогут принять участие 4-5 человек.

Заявки от желающих стать участниками обзорных экскурсий на вертолете принимаются в столичной мэрии и комитете Ингушетии по туризму.