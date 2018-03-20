И.о. мэра Воронежа и депутат гордумы вышли в финал выборов главы города

20.03.18 17:01

© РИА Новости. Илья Питалев

20 марта. Interfax-Russia.ru - Конкурсная комиссия во вторник провела публичное собеседование среди кандидатов на должность главы администрации Воронежа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе гордумы.

По словам собеседника агентства, в финал прошли два участника, набравшие наибольшее количество баллов - это исполняющий обязанности главы города Вадим Кстенин и депутат гордумы Руслан Кочетов.

"Они набрали 318 и 287 баллов соответственно. Теперь В.Кстенину и Р.Кочетову предстоит представить свою программу по развитию Воронежа перед депутатами городской думы. Победитель будет выбран при помощи тайного голосования на ближайшей сессии думы", - добавил он.

Ранее сообщалось, что на пост мэра Воронежа претендуют шесть кандидатов. Предыдущий глава Воронежа Александр Гусев победил на выборах 8 сентября 2013 года, набрав наибольшее количество голосов избирателей. 25 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности губернатора Воронежской области Алексея Гордеева и назначил врио главы региона А.Гусева. Обязанности главы Воронежа вместо него стал исполнять первый заместитель главы горадминистрации В.Кстенин.

Ес ст