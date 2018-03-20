20.03.18 17:07

© РИА Новости. Сергей Пятаков

20 марта. Interfax-Russia.ru - Традиционный фестиваль "Пасхальный дар" откроется в Москве 7 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин

"В этом году фестиваль #ПасхальныйДар пройдет с 7 по 15 апреля. Готовим 38 площадок по всему городу", - написал С.Собянин на своей странице в "Твиттере" во вторник.

По его информации, особенность фестиваля в 2018 году - в благотворительности.

"Вы сможете узнать о работе фондов, пожертвовать деньги и подарки нуждающимся, помочь бездомным животным", - пояснил мэр.