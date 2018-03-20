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20.03.18 17:09

В Мурманске в результате взрыва газа в жилом доме газа обрушились три этажа - источник

© РИА Новости. Руслан Кривобок

20 марта. Interfax-Russia.ru - В Мурманске в многоквартирном жилом доме на улице Свердлова во вторник произошел взрыв бытового газа, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"На улице Свердлова, дом 6/1 произошел взрыв газа. Произошло обрушение трех этажей, информации о пострадавших пока нет", - сказал собеседник агентста.

"Интерфакс" пока не имеет подтверждения этой информации из официальных источников.

Аж тб



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