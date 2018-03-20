Пожар в торговом центре тушат в Иркутской области

20.03.18 17:20

© РИА Новости. Вадим Брайдов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Крупный торговый центр во вторник горит в городе Ангарске Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар начался в складском помещении, который находится рядом с торговым комплексом "Центр". Пожарные начали тушение, но неожиданно в системе водоснабжения упало давление. Решили подвозить воду. Однако огонь перекинулся на сам торговый центр, на его кровлю. Сейчас площадь пожара составляет около 200 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. "Само здание торгового центра - это бывшая швейная фабрика. Стены - каменные, перегородки - деревянные", - добавил представитель МЧС.

По его словам, персонал и посетители здания эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают 15 единиц техники и более 50 пожарных.