Более 60 врачей до конца года отправятся в села Карачаево-Черкесии по программе "Земский доктор"

20.03.18 17:36

© РИА Новости. Константин Чалабов

20 марта. Interfax-Russia.ru - Почти 64 млн рублей направят в Карачаево-Черкесии в 2018 году на реализацию программы "Земский доктор" для привлечение медиков на работу в сельскую местность.

"Врачам, которые переедут на работу в сельскую местность, будет выплачиваться 1 млн рублей. Финансовая помощь предоставляется единовременно, предназначается она для решения проблемы доктора с жильем в селе, куда специалист приехал для работы", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минздрава Карачаево-Черкесии.

По его словам, в течение этого года министерство планирует направить на работу в сельские населенные пункты республики более 60 врачей.