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20.03.18 17:50
Сочинский нацпарк присоединили к Кавказскому заповеднику
"Объединенная дирекция ФГБУ "Заповедный Кавказ" станет единым органом управления ФГБУ "Сочинский национальный парк" и ФГБУ "Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г.Шапошникова"", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" во вторник.
В соответствии с приказом права и обязанности Сочинского нацпарка переходят к Кавказскому заповеднику.
В ведомстве отметили, что Кавказский заповедник и Сочинский нацпарк останутся уникальными особо охраняемыми природными территориями с установленным режимом.
С.Донской поручил обеспечить соблюдение всех трудовых прав работников Сочинского национального парка, предоставление им гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством России.
"Принятое решение позволит реализовывать единую политику на двух соседствующих охраняемых территориях по всем их направлениям деятельности: проведению научных исследований и экологического мониторинга, охране уникальных объектов природы, экологическому просвещению, работе с населением", - подчеркнули в Минприроды.
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