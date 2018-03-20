Трех пострадавших извлекли живыми из-под завалов после взрыва в доме в Мурманске

20.03.18 17:58

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

20 марта. Interfax-Russia.ru - Спасатели извлекли из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Мурманске троих пострадавших, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Деблокировано три человека. Под завалами остаются еще двое", - сказал он.

Разблокированные люди живы, им оказывается медицинская помощь.

Корреспондент "Интерфакса" также передает, что спасатели извлекли живого человека из-под завалов дома в Мурманске, где произошел взрыв, предварительно, бытового газа.

Спасатели на месте ЧП отметили, что взрыв был такой силы, что выбило окна в квартирах соседнего дома.

Ранее сообщалось, что пять человек заблокированы на третьем этаже жилого дома в Мурманске, где взорвался бытовой газ. "Угол дома обрушился с пятого по третий этаж. На третьем этаже остаются заблокированными пятеро жильцов", - сообщил ранее "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент проводится эвакуация всех жильцов пятиэтажки из всех трех подъездов дома.

Как сообщалось, ЧП произошло на улице Свердлова, дом 6/1. В пятиэтажке в результате взрыва газа обрушились пятый, четвертый и третий этажи. На месте взрыва было обнаружено тело одного погибшего.