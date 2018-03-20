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20.03.18 17:58
Трех пострадавших извлекли живыми из-под завалов после взрыва в доме в Мурманске
"Деблокировано три человека. Под завалами остаются еще двое", - сказал он.
Разблокированные люди живы, им оказывается медицинская помощь.
Корреспондент "Интерфакса" также передает, что спасатели извлекли живого человека из-под завалов дома в Мурманске, где произошел взрыв, предварительно, бытового газа.
Спасатели на месте ЧП отметили, что взрыв был такой силы, что выбило окна в квартирах соседнего дома.
Ранее сообщалось, что пять человек заблокированы на третьем этаже жилого дома в Мурманске, где взорвался бытовой газ. "Угол дома обрушился с пятого по третий этаж. На третьем этаже остаются заблокированными пятеро жильцов", - сообщил ранее "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящий момент проводится эвакуация всех жильцов пятиэтажки из всех трех подъездов дома.
Как сообщалось, ЧП произошло на улице Свердлова, дом 6/1. В пятиэтажке в результате взрыва газа обрушились пятый, четвертый и третий этажи. На месте взрыва было обнаружено тело одного погибшего.
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