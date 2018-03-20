Первый ипотечный заем с господдержкой выдан в Приморье

21.03.18 06:08

© РИА Новости. Михаил Мордасов

21 марта. Interfax-Russia.ru - АО "Корпорация развития жилищного строительства" (100% принадлежит Приморскому краю) предоставило первый ипотечный заем по программе "Семейная ипотека с государственной поддержкой", сообщила пресс-служба администрации региона.

Ипотеку с господдержкой могут получить семьи, в которых есть второй или третий ребенок. Для них ипотечная ставка составит 6%, остальные проценты будут компенсированы со стороны государства.

При рождении второго или третьего ребенка также можно рефинансировать уже действующий займ.

Предполагается, что выплаты в 6% будут длиться восемь лет, в дальнейшем ставка увеличится до уровня: ключевая ставка ЦБ+ 2 п.п. (с 12 февраля 2018 года ключевая ставка ЦБ составляет 7,5%).