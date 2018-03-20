Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления

21.03.18 06:11

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

21 марта. Interfax-Russia.ru - Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергей Федоров задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Да, подтверждаем, задержан", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе ДВТУ.

От других комментариев в пресс-службе ДВТУ отказались.

В Следственном управлении СКР по Приморскому краю и Дальневосточном следственном управлении на транспорте СКР не комментируют сообщение о задержании замначальника ДВТУ.

Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщают, что С.Федорова под конвоем отправили в Москву. Они также связывают задержание замначальника ДВТУ с расследованием уголовного дела о контрабандном ввозе в Россию товаров под видом дешевых стройматериалов.