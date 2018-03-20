РЖД планирует модернизировать около 190 км железных дорог в Приамурье

21.03.18 06:15

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 марта. Interfax-Russia.ru - Забайскальская железная дорога (ЗабЖД, филиал ОАО "РЖД") планирует в два раза увеличить объем путеремонтных работ в Приамурье в текущем году, модернизировав около 190 км железных дорог.

"В 2018 году Забайкальская железная дорога планирует модернизировать в Приамурье 185,5 км пути. Это на 97 км превышает объем путеремонтных работ предыдущего года. Начало работ запланировано на апрель", - сообщает пресс-служба ЗабЖД.

Обновление инфраструктуры будет вестись на участках: Тахтамыгда - Бамовская - Горелый, Талдан - Гудачи, Дактуй - Тыгда, Ушумун - Сиваки, Мухинская - Берея, Арга - Серышево, Завитая - Тюкан, Домикан - Архара.

Основная часть работ будет выполнена с применением технологии "закрытого перегона", которая предусматривает закрытие одного пути для движения поездов и организацию на нем ремонтных работ в круглосуточном режиме.