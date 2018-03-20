АЛРОСА продемонстрировала первый российский детектор для проверки подлинности бриллиантов

21.03.18 06:17

© РИА Новости. Владимир Астапкович

21 марта. Interfax-Russia.ru - "АЛРОСА" представила первый серийный отечественный прибор, позволяющий идентифицировать бриллианты природного и синтетического происхождения под названием "ALROSA Diamond Inspector", сообщает пресс-служба компании.

"Благодаря относительно небольшой цене и высокой точности детектор будет востребован как в России, так и за рубежом. Он поможет бороться с недобросовестными поставщиками, которые смешивают выращенные в лаборатории синтетические камни с натуральными бриллиантами природного происхождения", - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, "ALROSA Diamond Inspector" способен выявлять бриллианты из природных алмазов, бриллианты из синтетических алмазов, бриллианты из природных облагороженных алмазов, а также неалмазные имитации бриллиантов (симулянты: фианиты, муссаниты и т.д.). При этом прибор позволяет анализировать как отдельные бриллианты, так и бриллианты в ювелирных изделиях.

Прибор является совместной разработкой АЛРОСА и специалистов ФГБНУ "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов" (ТИСНУМ). Его производством и реализацией будет заниматься совместное предприятие ООО "Алмазный научно-технологический центр".

"Одним из главных конкурентных преимуществ "ALROSA Diamond Inspector" является использование сразу трех оптических методов детекции, которые дают высокую надёжность проверки. Это ноу-хау, защищённое международным патентом и обеспечивающее более низкую цену приборов относительно конкурентов. Стоимость нашего детектора составляет $9,9 тыс., в то время как стоимость зарубежных детекторов аналогичного класса может достигать $18-20 тыс.", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Алмазный научно-технологический центр" Владимира Склярука.

По его словам, новый прибор призван стать недорогим и надежным инструментом для профессионалов, имеющих дело с бриллиантами.

"Детектор предназначен, в первую очередь, для использования производителями ювелирных изделий с бриллиантами, ювелирными магазинами, ломбардами, геммологами (экспертами в области драгоценных и полудрагоценных камней) - количество потенциальных потребителей таких приборов во всем мире, по нашим оценкам, может превышать 350 тыс. Спрос на приборы будет расти в зависимости от темпов проникновения незадекларированной синтетики на рынок", - сказал В. Склярук.