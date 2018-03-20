Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после жестокого избиения школьницы ее сверстницами

21.03.18 06:38

© РИА Новости. Максим Богодвид

21 марта. Interfax-Russia.ru - Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после случая жесткого избиения школьницы в Барнауле, которое снимали на видео и выложили в интернет, сообщает пресс-центр регионального следственного управления СК РФ.

"По версии следствия, 15-летняя школьница потребовала от своей 16-летней знакомой под надуманным предлогом передать ей 6 тыс. руб., на что был получен отказ. 9 марта она вместе со своей подругой в подъезде многоквартирного жилого дома по улице Панфиловцев применили в отношении потерпевшей физическое насилие", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).