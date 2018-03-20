"Ангара" продолжит летать на Ан-148, несмотря на предписание приостановить полеты на таких самолетах

21.03.18 08:00

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 марта. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Ангара" (входит в холдинг "Истлэнд", базируется в Иркутске) продолжит эксплуатацию самолетов Ан-148-100Е, говорится в сообщении перевозчика в среду.

"Никаких официальных предписаний и директивы о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148-100Е в адрес авиакомпании не поступало. Все регулярные и чартерные рейсы будут выполняться согласно действующему расписанию", - говорится в сообщении.

По информации авиакомпании, директива авиационных властей о приостановке полетов воздушных судов Ан-148 была направлена исключительно авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Как сообщалось, во вторник Ространснадзор после внеплановой проверки компании "Саратовские авиалинии", самолет Ан-148 которой разбился 11 февраля в Подмосковье, предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах этого типа. Глава ведомства Виктор Басаргин при этом не уточнил, касается ли предписание всех модификаций Ан-148 или только той, что имеется в парке "Саратовских авиалиний" - Ан-148-100В.