|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
21.03.18 08:00
"Ангара" продолжит летать на Ан-148, несмотря на предписание приостановить полеты на таких самолетах
"Никаких официальных предписаний и директивы о приостановлении эксплуатации самолетов Ан-148-100Е в адрес авиакомпании не поступало. Все регулярные и чартерные рейсы будут выполняться согласно действующему расписанию", - говорится в сообщении.
По информации авиакомпании, директива авиационных властей о приостановке полетов воздушных судов Ан-148 была направлена исключительно авиакомпании "Саратовские авиалинии".
Как сообщалось, во вторник Ространснадзор после внеплановой проверки компании "Саратовские авиалинии", самолет Ан-148 которой разбился 11 февраля в Подмосковье, предписал всем авиакомпаниям РФ приостановить полеты на самолетах этого типа. Глава ведомства Виктор Басаргин при этом не уточнил, касается ли предписание всех модификаций Ан-148 или только той, что имеется в парке "Саратовских авиалиний" - Ан-148-100В.
|
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket