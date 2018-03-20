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21.03.18 08:32
Лондон сделал выводы до завершения расследования по "делу Скрипаля"
"Всем бы пошло на пользу, в первую очередь самому официальному Лондону, если бы там перестали нервничать, а они явно нервничают по поводу этой ситуации, и успокоились",- сказал он на пресс-конференции Токио.
"То, что мы там наблюдаем - лихорадочные метания по всему миру, уговаривание партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов. Думаю, все всё прекрасно понимают, но вынуждены из чувства ложной солидарности выдавливать из себя какие-то слова, которые можно было бы хоть как -то интерпретировать как поддержку Лондона",- отметил министр.
По словам С.Лаврова, до сих пор никакое расследование по "делу Скрипаля" пока не завершено, однако Лондон уже сделал выводы.
"Так что англосаксонская система права пополняется новыми, очень интересными прецедентами",- подчеркнул С.Лавров.
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