Трамп в беседе с Путиным завил, что обеспокоен новыми видами российского оружия

21.03.18 08:49

© РИА Новости. Михаил Климентьев

21 марта. Interfax-Russia.ru - В состоявшейся накануне телефонной беседе президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, американский лидер заявил, что обеспокоен заявлениями о разработке в России новых видов вооружений, сообщило в среду издание New York Times

"В ходе телефонной беседы во вторник господин Трамп сказал господину Путину, что его обеспокоили заявления о разработке в России "неуязвимых" межконтинентальных баллистических ракет и ядерных торпед, которые могут ввести в заблуждение всю оборону США", - пишет издание, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.

Об этих видах вооружений В.Путин говорил в Послании Федеральному собранию.

New York Times указывает, что в послании российского президента были продемонстрированы анимационные ролики, на которых видно, что боеголовки российских ракет "нацелены на Флориду, где часто бывает президент, отдыхая в своей резиденции в Мар-а-Лаго".

Издание напоминает, что вопрос о российской ядерной угрозе после выступления В.Путина Д.Трамп обсуждал с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Вместе с тем, как сказал источник газеты, Д.Трамп "отметил, что в беседе тон В.Путина, когда он говорил о необходимости снижения уровня гонки ядерных вооружений между Россией и США, был более сдержанным".

Д.Трамп "сказал В.Путину, что приветствует это изменение в тональности".