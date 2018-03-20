Четверо боевиков ликвидированы в Чечне - МВД

21.03.18 09:01

© РИА Новости. Табылды Кадырбеков

21 марта. Interfax-Russia.ru - Четверо боевиков ликвидированы в Чечне, пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД Чеченской республики.

"При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками МВД по ЧР совместно с УФСБ РФ по ЧР в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе, в лесном массиве около 22 часов была обнаружена и блокирована группа боевиков",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, силами МВД, ФСБ и выехавшими на место блокирования сотрудниками Росгвардии была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы.

"В результате спецоперации четыре преступника уничтожено, со стороны правоохранительных органов пострадавших нет",- сказал собеседник агентства.

Он добавил, что личности уничтоженных бандитов в настоящий момент устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, оружие и боеприпасы обнаружены на месте ликвидации боевиков в Ачхой-Мартановском районе Чечни.

"На месте боестолкновения обнаружено стрелковое оружие и боеприпасы. Пострадавших среди сотрудников Росгвардии и органов правопорядка нет", - сказано в сообщении.