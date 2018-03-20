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21.03.18 09:01
Четверо боевиков ликвидированы в Чечне - МВД
"При проведении оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками МВД по ЧР совместно с УФСБ РФ по ЧР в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе, в лесном массиве около 22 часов была обнаружена и блокирована группа боевиков",- сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, силами МВД, ФСБ и выехавшими на место блокирования сотрудниками Росгвардии была проведена спецоперация по нейтрализации бандгруппы.
"В результате спецоперации четыре преступника уничтожено, со стороны правоохранительных органов пострадавших нет",- сказал собеседник агентства.
Он добавил, что личности уничтоженных бандитов в настоящий момент устанавливаются.
Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, оружие и боеприпасы обнаружены на месте ликвидации боевиков в Ачхой-Мартановском районе Чечни.
"На месте боестолкновения обнаружено стрелковое оружие и боеприпасы. Пострадавших среди сотрудников Росгвардии и органов правопорядка нет", - сказано в сообщении.
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