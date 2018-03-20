Ледяной дождь в Волгограде стал причиной задержки ряда авиарейсов, один рейс отменен

21.03.18 09:12

© РИА Новости. О.Иванов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Неблагоприятные погодные условия в Волгограде - ледяной дождь - стали причиной задержки прибытия и отправки пяти авиарейсов, один рейс отменен, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в справочной волгоградского аэропорта.

"В настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий в Волгограде задерживается прибытие двух рейсов из Москвы авиакомпаний "S7 Airlines" и "Аэрофлот". Еще один столичный рейс авиакомпании "Победа", который должен был совершить посадку в 21:10 мск и вылететь обратно в 21:45 мск, отменен", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рейс "Домодедово-Волгоград" авиакомпании "S7 Airlines" который, по расписанию, должен был прибыть в Волгоград в 19:05 мск, направлен на запасной аэродром в Астрахани. Его вылет в пункт назначения запланирован на 23:40 мск.

Прилет рейса авиакомпании "Аэрофлот", который должен был совершить посадку в волгоградском аэропорту в 20:20 мск, предварительно задерживается до 05:05 мск 21 марта.

Соответственно, оба рейса с задержкой вылетят и обратно. Кроме того, в настоящее время задерживается отправка рейса "Волгоград-Шереметьево" авиакомпании "Nordwind Airlines". Он должен был вылететь в 19:15 мск. Расчетное время его отправки - 03:05 мск 21 марта.

"В настоящее время наземные службы заняты расчисткой взлетно-посадочной полосы. Аэропорт работает по фактической погоде", - сказал представитель воздушной гавани.