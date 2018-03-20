Пострадавший от взрыва газа дом в Мурманске подключили к коммунальным системам

21.03.18 09:40

© РИА Новости. Павел Львов

21 марта. Interfax-Russia.ru - Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа, который произошел по адресу ул.Свердлова, д.6/1 в Мурманске во вторник.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Мурманской области, разбор строительного мусора и слабо закрепленных конструкций был завершен к 06.00 мск. Ночью второй и третий подъезды дома, не пострадавшие от взрыва, были подключены к коммунальным системам, восстановлено отопление. Жильцы этих подъездов смогли вернуться в свои квартиры.

"С 01.00 до 01.30 организовывался доступ жителей первого подъезда в сопровождении спасателей и сотрудников полиции в аварийный подъезд для сбора вещей первой необходимости", - говорится в сообщении.

В среду в Мурманск прибудут специалисты с аппаратно-программным диагностическим комплексом "Стрела-П" для проведения работ по обследованию здания, также отмечают в региональном главке МЧС.

Всего, по данным МЧС, к ликвидации происшествия привлекались 423 человека и 83 единицы техники, включая 320 специалистов МЧС и 48 единиц техники спасательного ведомства.

Во вторник в пресс-службе МЧС сообщали, что борт МЧС России Северо-Западного регионального центра был приведен в готовность для доставки мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" для проведения обследования здания.

Как сообщалось, во вторник на ул.Свердлова, д.6/1 произошел взрыв бытового газа без возгорания, в результате которого произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания со второго по пятый этажи.

Взрыв газа унес жизни двух человек, еще четверо пострадали и пятеро были спасены, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев.

По факту происшествия СКР расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).