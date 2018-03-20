Житель Приморья получил пожизненный срок за убийство четырех человек

21.03.18 09:34

© РИА Новости. Андрей Стенин

21 марта. Interfax-Russia.ru - Приморский краевой суд вынес приговор местному жителю и его сообщнику по делу об убийстве четырех человек, назначив одному из них наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Старший помощник прокурора края Елена Телегина сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что подсудимые признаны виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, с целью скрыть ранее совершенное преступление), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Установлено, что в марте 2016 года во Владивостоке один из фигурантов дела убил своего знакомого. Для того, чтобы скрыть следы преступления, он убил еще и свидетеля. Затем решил поджечь дом, где произошли убийства, вместе со всеми, кто там находился. В результате погибли еще два человека, одному удалось спастись. Совершать преступления подсудимому помогал сообщник.

"Суд назначил фигуранту дела пожизненное лишение свободы, его соучастнику - 24 года. Для отбытия наказания им обоим определена исправительная колония особого режима. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 8 млн рублей", - сказала Е.Телегина.