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21.03.18 09:34
Житель Приморья получил пожизненный срок за убийство четырех человек
Старший помощник прокурора края Елена Телегина сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что подсудимые признаны виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, с целью скрыть ранее совершенное преступление), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Установлено, что в марте 2016 года во Владивостоке один из фигурантов дела убил своего знакомого. Для того, чтобы скрыть следы преступления, он убил еще и свидетеля. Затем решил поджечь дом, где произошли убийства, вместе со всеми, кто там находился. В результате погибли еще два человека, одному удалось спастись. Совершать преступления подсудимому помогал сообщник.
"Суд назначил фигуранту дела пожизненное лишение свободы, его соучастнику - 24 года. Для отбытия наказания им обоим определена исправительная колония особого режима. Кроме этого, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 8 млн рублей", - сказала Е.Телегина.
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