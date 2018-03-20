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21.03.18 09:44
Восстановлено нарушенное из-за коммунальной аварии теплоснабжение в Екатеринбурге
"Теплоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
Пресс-служба АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" (ЕТК) сообщает, что на месте повреждения магистрального трубопровода диаметром 700 мм на улицах Стахановская-Калинина работали две ремонтные бригады (15 человек) и четыре единицы специализированной техники.
Учитывая, что температура наружного воздуха минус 6 градусов, температура в жилых помещениях при пониженных параметрах теплоснабжения не опускалась ниже нормы, говорится в пресс-релизе.
Как сообщалось, в ночь на вторник из-за коммунальной аварии в микрорайоне Уралмаш была временно ограничена подача тепла в 300 жилых домов, 15 школ и 20 детских садов.
Днем во вторник в зоне снижения параметров теплоснабжения и горячего водоснабжения оставались 28 жилых домов и пять детсадов.
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