РФ обеспокоена планами США развернуть систему ПРО при участии Японии

21.03.18 09:51

© РИА Новости. Виталий Аньков

21 марта. Interfax-Russia.ru - Москва обеспокоена планами США по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) и считает, что намерение Японии включиться в нее напрямую затрагивает интересы России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы подтвердили наше отношение к планам США по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны и намерения Японии активно включиться в эти планы", - отметил министр.

"При полном уважении к праву Японии выбирать пути защиты своей территории, мы исходим из того, что любые действия любой страны должны опираться на правило неделимости безопасности. Никто не должен обеспечивать свою безопасность за счет ущемления безопасности других. Планы развертывания Японией глобальной системы противоракетной обороны напрямую затрагивают интересы безопасности России", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в Токио.

"Мы договорились продолжать конструктивный диалог и внимательно слушать друг друга", - подчеркнул министр.