Около 700 человек примет участие в финальном форуме гражданского согласия в Ханты-Мансийске

21.03.18 10:17

© РИА Новости. Алексей Куденко

21 марта. Interfax-Russia.ru - Итоговый гражданский форум общественного согласия пройдет в концертно-театральном комплексе "Югра-Классик" в Ханты-Мансийске 30 марта, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

В состав делегаций войдут активисты, общественники, волонтеры, представители органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества, журналисты - всего около 700 человек.

В рамках форума планируется работа тематических площадок по шести направлениям: "Креативный кластер", "Кластер здорового образа жизни и спорта", "Духовно-патриотический кластер", "Культурный кластер", "Социальный кластер", "Добровольчество и волонтерство".

Также организаторы намерены провести пленарную сессию с губернатором Югры Натальей Комаровой, в ходе которой ей будут представлены особенности продвижения проектов по каждой из вышеуказанных сфер.

Итоговый гражданский форум общественного согласия приурочен к объявленному в регионе Году гражданского согласия и Году волонтера в России.

Ранее его этапы с января по март текущего года прошли во всех 22 муниципальных образованиях региона. В рамках пленарных сессий около четырех тысяч жителей Югры представили более одной тысячи идей, инициатив и готовых проектов.