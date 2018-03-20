Четыре человека погибли на пожаре в частном доме в Пермском крае

21.03.18 10:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

21 марта. Interfax-Russia.ru - Пожар в жилом доме в Ильинском районе Пермского края унес жизни четырех человек, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" источник в экстренных службах региона в среду.

По его словам, возгорание в жилом доме в деревне Зотина произошло во вторник вечером.

Как сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону, возгорание локализовано в 20:40 (18:40 мск), ликвидировано в 21:06 (19:06 мск).

Дом полностью сгорел, причины пожара устанавливаются.

В пресс-службе регионального управления СКР агентству подтвердили эту информацию, уточнив, что на пожаре погибли трое взрослых мужчин и одна женщина. Один из погибших - житель Перми, остальные - местные жители.

Обстоятельства пожара устанавливаются в рамках уголовного дела по ч.3. ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

"Видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления не обнаружено. Следов поджога также не обнаружено", - отметил представитель СКР.

В настоящее время рассматриваются три причины пожара: неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки или неисправность печного оборудования. Однако точную причину пожара смогут назвать эксперты после завершения назначенных экспертиз.