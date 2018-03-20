Школы Ульяновской области закрывают на карантин из-за гриппа и ОРВИ

21.03.18 10:33

© РИА Новости. Алексей Владыкин

21 марта. Interfax-Russia.ru - Все школы Ульяновской области с четверга будут закрыты на неделю на карантин, сообщил председатель правительства региона Александр Смекалин на своей странице в "Твиттере" в среду.

"В регионе зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии мы приняли решение о введении ограничительных мер и закрытии всех школ Ульяновска и Ульяновской области с 22 по 28 марта", - написал А.Смекалин.

По его данным, в дошкольных учреждениях прирост заболеваемости не высокий, поэтому детские сады продолжают работу в обычном режиме.